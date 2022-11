De Laurentiis è tornato a Napoli Lavora ai rinnovi di Di Lorenzo e Rrahmani Sky

(Di martedì 22 novembre 2022) Il presidente del, Aurelio Definalmente dalla sua lunga trasferta negli Stati Uniti da dove aveva seguito le ultime gare della formazione di Spalletti prima della sosta per i Mondiali. A riportarlo è Sky Sport che spiega che il patron azzurro si è subito messo al lavoro, nella tabella di marcia delci sono al momento diversi rinovi, considerando che gli azzurri non hanno intenzione di mettere mano alla rosa nella sessione di mercato di gennaio. Il primo rinnovo in programma è quello del capitano Giovanni Diche è in scadenza nel 2026, l’idea è quella di prolungare il contratto fino al 2027 con un’opzione per il 2028 perché c’è la massima disponibilità del giocatore a chiudere la carriera a. Il suo procuratore Mario Giuffredi nelle ...

In attesa di gennaio per il ritorno in campo e il mercato, in queste settimane il Napoli sta lavorando su un altro fronte, quello dei rinnovi . Èin città il presidente Aurelio Dee questo darà un'accelerata ad alcune trattative, anche in virtù della sosta. Dopo il prolungamento di Anguissa e l'accordo raggiunto per Lobotka