ilGiornale.it

In cinque minuti due oscuri figuri del calcio mondiale, l'attaccante numero 11 Saleh Al - Shehri e l'alanumero 10 Salem Al - Dawsari, hanno fatto ciò che nessuno s'aspettava: gol, due gol. ...Chiaro che scappino le offese, quando persone non di, quindi non autorizzate per difetto ... Nella sostanza, c'è un. Perché, uno si chiede, sanzionare gesti violenti sarebbe fuori ... Cortocircuito a sinistra: invocano la piazza contro una manovra che aiuta il ceto medio Ma, anziché riconoscerlo, dem e grillini - in uno dei loro più classici cortocircuiti - gridano al "massacro sociale" e si apprestano a scendere in piazza.I sauditi battono gli argentini contro ogni pronostico. Di solito quando accade questo gli appassionati "neutrali" provano quel “piacere provocato dalla sfortuna (altrui)”. Ma non in un Mondiale pieno ...