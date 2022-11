Afiancodelcoraggio | il premio che si cura di chi si prende cura

(Di martedì 22 novembre 2022) Torna la nuova edizione di, l’iniziativa che vuole sostenere gli uomini al fianco di donne che affrontano un percorso nella malattia. Le foto della serata di lancio Uomini: padri, partner, amici, fratelli o figli, che vivono al fianco di donne che affrontano una malattia e sono testimoni del loro coraggio e della loro forza. Sono le storie di, illetterario ideato e promosso da Roche con l’intento di dare sostegno e valore ai caregiver maschili che accompagnano una donna nel percorso di. È stata lanciata a Roma, nello splendido scenario del Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia, la VI edizione del concorso, dedicata alle donne che convivono con una malattia oncologica e onco-ematologica. Anche per il 2023 ilsi ...

