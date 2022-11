(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – “Unapere progetti che vengono da fuori e unaper metterle in rete con le piccole medie imprese del territorio perchè le grandi progettualità hanno un senso se lasciano un segno profondo nel territorio e producono innovazione diffusa”. A dirlo è stato ildi Ravenna Michele De, indella presentazione della nuova piattaforma Ora!. Ravenna è al centro in questi anni di tanti progetti a livello energetico tra cui il parco eolico che ha avuto le autorizzazioni per la concessione dell’area, e ora aspetta la procedura per il via. “Abbiamo chiesto al governo di utilizzare la stessa procedura usata per il rigassificatore, ovvero in 120 giorni tutte le ...

Il Sannio Quotidiano

A dirlo è stato ildi Ravenna Michele De, in occasione della presentazione della nuova piattaforma Ora!. Ravenna è al centro in questi anni di tanti progetti a livello energetico tra ...... è stata inaugurata ieri pomeriggio in via Nicolodi, alla presenza del segretario nazionale Corrado Saponaro e delMichele De, la nuova sede provinciale e comunale dei repubblicani di ... Sindaco De Pascale, ‘Ora! grande occasione per accogliere idee e progetti’ “Una grande occasione per accogliere idee e progetti che vengono da fuori e una grande occasione per metterle in rete con le piccole medie imprese ...(Adnkronos) – “Serve un gruppo dirigente nuovo e noi lo abbiamo nel territorio, nelle regioni, nei comuni”. Stefano Bonaccini lo ha messo in chiaro subito, già nel primo discorso da candidato alla seg ...