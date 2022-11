(Di lunedì 21 novembre 2022) Un'ha scatenato il panico. Quanto è successo in unaautomatica di Ferentino, in provincia di Frosinone , ha davvero dell'incredibile. Trehanno scatenato una lite ...

leggo.it

Leggi anche > Aggressione choc al capotreno, passeggero gli rompe il setto nasale e scappa via: il video indigna i social L'intervento dei carabinieri A scatenare laè stata l'unica ...Mazzone fa finta di niente ma poi ad un secondo giro l'auto si ferma e tre persone scendono elain cui è coinvolto anche lui che viene pestato. Come si vede un romanzo particolare, che ... Scoppia la rissa in una lavanderia: «Botte tra donne per l'asciugatrice». Arrivano i carabinieri Un'asciugatrice ha scatenato il panico. Quanto è successo in una lavanderia automatica di Ferentino, in provincia di Frosinone, ha davvero dell'incredibile. Tre donne hanno ...Rissa sfiorata tra le due dame di Uomini e Donne: è successo oggi su Canale5 Che caos nella puntata di oggi di Uomini e Donne: Ida Platano e ...