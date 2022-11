Sci alpino | Cdm Lake Louise 2022 | i convocati dell’Italia per discesa e i due Super-G

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il prossimo weekend di scivede un calendario fitto con gare molto importanti e interessanti da seguire. Ci aspetta, infatti, un intensa tre giorni di gare valide per la Coppa del Mondo di, tra venerdì 25 e domenica 27 novembre, con unalibera e poi duegiganti consecutivi. Massimo Carca, direttore tecnico della nazionale maschile, può schierare fino a otto concorrenti ine sette ingigante, con Giovanni Franzoni che ha diritto al posto in ogni gara in qualità di vincitore della Coppa Europa lo scorso anno. Ecco quindi iper rappresentare l’Italia: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Mattia Casse, Emanuele Buzzi, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni, Florian Schieder, Matteo Franzoso, ...

Così, Trinker non ha usato mezzi termini ai microfoni di Örf: "Ci aspettavamo molto di più. Mi verrebbe da dire che quanto accaduto è inaccettabile. Però è successo e diventerà oggetto di analisi. ...La prima morte registrata quest'anno risale al 2 aprile scorso ed è quella dell'Danilo Lesti,... sulla Maiella, mentre scende con gli. Il 26 giugno muore un fotografo romano, Gianluca ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...