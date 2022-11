Sarnico | 54enne muore dopo un volo di quattro metri

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 21 novembre 2022). Il corpo di un uomo di 54 anni è stato ritrovato in via Alessandro Manzoni anella mattinata di lunedì 21 novembre, ma la tragedia risalirebbe alla serata di domenica. È stato un passante a dare l’allarme attorno alle 7, notando ilvestito in abiti sportivi riverso a terra in un giardino: immediato l’intervento del personale medico, con un’ambulanza e un’automedica, giunto sul luogo della tragedia insieme ai carabinieri della stazione di, che stanno conducendo gli accertamenti sul caso. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, originario di Villongo, nella giornata di domenica era uscito per un giro in bicicletta in sella alla suo mountain bike: sulla via del ritorno si sarebbe fermato nei pressi di una villetta disabitata, appoggiandosi al muretto che delimita il patio: poi, per cause ...