Calciomercato.com

...in campo dal primo minuto per confermare tutto quello di buono ha fatto vedere con la... E si si pensa a tutte le occasioni che il Toro ha buttato viail rammarico perché Rodriguez e ...Inzaghi è in difficoltà, intorno a luila pressione, così come la sfiducia dell'ambiente, che ... facendo a Firenze la figura da piccola squadra persino più che in casa. Non si vede ... Sampdoria, monta la protesta: attesi pullman di tifosi da fuori Genova per il raduno del 26