Ideata nell'ambito del progetto di valorizzazioneto, l'angolo di Piemonte che si intreccia con le Langhe, promosso da MUDI, Sistema culturale diocesano di Alb a (capofila), con il Comune di Magliano Alfieri e l' Associazione ...Questo l'obiettivo di "Stories" che, nell'ambito del progetto di valorizzazione "to", raccoglie oltre 100 storie pubblicate in forma di storytelling sul portale del Sistema ... "Roero coast to coast". Cento storie e un gps per raccontare il territorio