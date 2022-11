ilmattino.it

Bari esporta "Muvt", il progetto che ti incentiva ad abbandonare l', accreditandoti un compenso per ogni chilometro percorso in bici. Essere pagati per pedalare ...e negli 11 comuni deldella ...... come accade ai memi sulla Rete, frutti di un passaparola formidabile ache: esprima un luogo ... votando fra sé e sé, sireplica e scappa dalla discussione di sostanza. Infine, le ... Rc auto, patto bipartisan: «Serve una tariffa unica» Nuova legislatura, nuovo tentativo. Con la speranza, stavolta, che il progetto vada in porto. Il tema è quello che tutti i napoletani e gran parte dei campani ben conoscono: il ...L'assessore lombardo alle attività produttive, Guido Guidesi, tesse l'alleanza fra le Regioni europee. Obiettivo: ridiscutere lo stop a benzina e diesel ...