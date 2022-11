Piazzale della stazione a Bergamo | in corso l’abbattimento di 6 alberi | “In gravi condizioni”

(Di lunedì 21 novembre 2022). È iniziata lunedì mattina (21 novembre) l’operazione di abbattimento di 6inMarconi risultati in. In particolare si tratta di 1 Acer negundo, 2 Aesculus hippocastanum, 1 Magnolia grandiflora, 1 Pinus wallichiana, 1 Pinus nigra che la V.T.A. Secondo il Comune, l’indagine per la valutazione dellestrutturali dell’albero, eseguita nei primi giorni di novembre ha rivelato essere “gravemente compromessi, senescenti e prossimi al disseccamento completo, in condizione di pericolosità estrema. A compensazione delè stato predisposto un piano di reintegro con ippocastanivarietà carnea ed altre essenze indi definizione maggiormente adeguate alle esigenze ambientali ...

Bergamo. L'operazione è iniziata lunedì 21 novembre. Il Comune: «L'indagine eseguita a inizio mese ha rivelato che erano in condizioni di pericolosità estrema. Entro dicembre le nuove piantumazioni».