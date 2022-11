Maneskin | la band romana trionfa agli American Music Awards

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ihanno vinto glicon 'Beggin' miglior canzone rock. In attesa del nuovo album 'Rush', in arrivo a metà gennaio, il gruppo italiano hato con la cover del brano di Frankie Valli e dei Four Season la cui prima edizione risale al 1967. Damiano David, Ethan Torchio, Thomas Raggi e Victoria De Angelis hanno scelto un outfit particolare per la premiazione di Los Angeles. Si sono presentati in giacca e cravatta ma con un reggicalze al posto dei pantaloni.

RaiNews

Laromana indossava con nonchalance dei pantaloni " reggicalze: vestiti tutti e quattro in completi Gucci monocolore, con i pantaloni tagliati in cima alla gamba a mo' di reggicalze. I Måneskin ...Così Damiano David ha esortato il pubblico americano presente agli American Music Award a gridare "Italia" per celebrare il trionfo deinella categoria Favorite Rock Song. Laromana ha ... American Music Awards, vincono i Måneskin in reggicalze: Beggin’ è la Favorite Rock Song La battaglia è andata in scena sulle innevate strade americane durante il trasferimento della band romana da Detroit a Chicago per il Loud Kids Tour, prima di recarsi a Los Angeles per la premiazione ...I Maneskin hanno vinto nella categoria migliore canzone rock con Beggin'. Per loro completi Gucci con i pantaloni tagliati a mo’ di reggicalze ...