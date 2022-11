L’Ue dà una mano all’Italia sui migranti se Roma fa pace con Parigi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 novembre 2022) La commissaria Johansson esce dal silenzio dei giorni dello scontro sulla Ocean Viking e presenta un piano d’azione in vista del Consiglio straordinario Interni di venerdì: sì ad una regolamentazione delle ong, ma “fornire assistenza a chi è in pericolo in mare fino allo sbarco sicuro è un obbligo legale per gli Stati”