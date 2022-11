(Di lunedì 21 novembre 2022) Loha raccontato in “Febbre” la scoperta della sua sieropositività. In un post su Instagramha detto che si sta sottoponendo a una: «Stamattina ho fatto le prime inoculazioni dei farmaci iniettivi, stasera prenderò per l’ultima volta (spero) la pastiglia rosa pallido che, da sei anni, piega i miei orari e reclama la mia (labile) capacità organizzativa. Cambia tanto ora, nel silenzio dei più, per le persone che convivono col virus del, cambia davvero tantissimo, anche se nessuno ne parla».parla delle cosiddette terapie long lasting, fatte da unaogni duedi un farmaco che contiene due principi attivi che inibiscono alcune ...

LoBazzi ha raccontato in " Febbre " la scoperta della sua sieropositività . In un post su Instagram Bazzi ha detto che si sta sottoponendo a una nuova terapia : "Stamattina ho fatto ...Lunedì 21 alla Libreria Lovat di Trieste loinglese presenta il suo ultimo romanzo "Bournville" edito da ... Lo scrittore Jonathan Bazzi e la nuova terapia per l'Hiv: «Una sola iniezione per due mesi, così mi ha cambiato la vita» Il direttore Ponte Di Pino: “A me piace ciò che facciamo di nuovo ogni anno, come i tiktoker che hanno coinvolto i ragazzi”. Una media ..."Il Regno Unito è in una profonda crisi, con livelli di povertà inaccettabili in un Paese sviluppato": è l'allarme lanciato dallo scrittore inglese Jonathan Coe, oggi a Bookcity con il suo ultimo roma ...