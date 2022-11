ilGiornale.it

... si pensi alla diffusione delletra i giovanissimi, anche nei Paesi cosiddetti civili (in ... Ma non occorre andare lontano per scoprire atrocità e, abbandoni e contese, strumentalizzazioni ...... ovvero se il fatto è commesso con. Se dal fatto deriva una lesione personale grave , si ... anche persona totalmente estranea allee al nucleo familiare. Ad esempio, se il vicino di casa ... Le armi e le violenze: in sei assaltano la villa da rapinare I banditi hanno prima colpito in una villa situata in provincia di Arezzo e poi, prendendo in ostaggio una donna, hanno rivolto le loro attenzioni all’azienda di famiglia ...A Torino e in provincia sono numerosi gli eventi in programma in occasione del 25 novembre, la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. A Torino alcuni assessori in ...