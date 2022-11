Lazio | Muriqi | «Non ha funzionato per colpa mia»

(Di lunedì 21 novembre 2022) Le parole disulla sua esperienza alla: «Non ci sono stati errori da parte della società o dei tecnici: li ho fatti io» Intervistato dal Corriere dello Sport, Vedatè tornato a parlare della sua avventura alla. Di seguito le sue parole. AVVENTURA ALLA– «Prima di tutto c’era Immobile, un attaccante straordinario che inanellava nuovi record e questa cosa ovviamente mi ha reso complicato trovare spazio. Arrivai infortunato, ebbi il Covid, e passare dal campionato turco alla Serie A è stato un impatto molto duro. In Italia il livello è molto più alto. Non ero pronto fisicamente e il primo anno andai in difficoltà nonostante avessi avuto parecchio minutaggio e occasioni per mettermi in mostra. Quindi è stato un mio errore e di nessun altro. Nel secondo anno con Sarri ...

