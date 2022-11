(Di lunedì 21 novembre 2022) «Francamente, questa attenzione tardiva è abbastanza stucchevole». La chat con Barbara Bibbò si infiamma improvvisamente quando le giro la rassegna stampa del Napolista sul discorso del presidente della Fifa Giannia difesa delle scelte di far organizzare a Russia e Qatar le ultime due edizioni della Coppa del Mondo di calcio. Decisioni che, dal lontano Occidente, appaiono tutt’ora poco comprensibili e poco condivise ma di cui, dice Bibbò, «le problematiche erano evidenti da anni». Barbara è giornalista presso le Nazioni Unite a Ginevra, specializzata in Medio Oriente. Ha vissuto per 15 anni nel Golfo e dal 2011 al 2015 è stata producer per Talk to Al Jazeera, trasmissione di punta di Al Jazeera International in Qatar. Ha lasciato il canale satellitare, dando le dimissioni, quando il network ha cominciato a censurare il programma. Parli di attenzione tardiva, ...

«Infantino è in continuità con Platini e Blatter, l'Occidente baratta i propri valori per interessi» - ilNapolista