Inchiesta su una tangente | a rischio la presidenza UEFA di Ceferin

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 21 novembre 2022)– La strada per la terza rielezione a presidente dellaper Aleksandersembra complicarsi di colpo. L’attuale numero uno del calcio europeo, infatti, riceve una bella spallata dalla Slovenia, sua paese natale, dove ha ricoperto in passato la carica di presidente della federazione calcistica. E proprio in quel periodo, secondo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.