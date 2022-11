Elon Musk non può diventare presidente degli Stati Uniti

la Repubblica

Il velivolo riutilizzabile dell'azienda statunitense diha un vantaggio in termini di costi rispetto ai lanciatori europei (Ariane e Vega). E proprio lo scorso ottobre, in un'intervista a ...ha pagato tanto " 44 miliardi di dollari " per acquisire il social network, e la pressione è alta per rendere utile il suo investimento. Così ha licenziato metà dei dipendenti dell'... Elon Musk, la maschera. Da Tesla a Twitter, passando per SpaceX Elon Musk può permettersi di comprare tutto, ma non considera il rispetto e la dignità degli altri sono fondamentali, anche sul lavoro.E cioè dall’articolo redatto poche ore fa, dove vi abbiamo dato notizia del fatto che Elon Musk – dopo immancabile sondaggio – ha riabilitato l’account Twitter di Donald Trump. Già il modo in cui Musk ...