Dovranno sventare un paino diabolico | affrontare due super nemici e i fascisti | con un cattivissimo Gifuni

(Di lunedì 21 novembre 2022) Un film coraggioso per il made in Italy che si getta a capofitto nell’avventura, nell’action (c’entrano anche i videogame e il wuxiapian) e si attraversa anche il tempo con un gruppo di attori sconosciuti (i buoni, i cattivi invece sono molto noti). I viaggiatori di Ludovico Di Martino, da stasera su Sky Cinema e in streaming su Now, ci porta nel cinema anni Ottanta e Novanta, in cui un gruppo di ragazzi viene catapultato per errore nel 1939, nella Roma del ventennio fascista. I giovani protagonisti e icattivi del film “I viaggiatori” guarda le foto...