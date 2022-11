Con il riscaldamento globale i laghi blu potrebbero diventare solo un ricordo

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 21 novembre 2022) Visualizzate un lago. Di che colore è? Molto probabilmente blu, perlomeno nell’immaginazione. In realtà, come ha notato recentemente uno studio che ha monitorato dal 2013 al 2020 oltre ottantacinquemilain tutto il mondo,il trentuno per cento è di questo colore. Il restante sessantanove per cento è invece verde o marrone, ma si tratta di una percentuale che secondo Xiao Yang e Catherine M. O’Reilly, principali autori della ricerca, potrebbe crescere ulteriormente a causa del. Il colore dei, facilmente identificabile anche nelle zone più remote grazie ai satelliti, è considerato un indicatore importante dell’andamento del clima e dell’ecosistema lacustre, come riconosce anche il Global Climate Observing System. Ci sono numerosi fattori che influenzano questa ...