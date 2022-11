(Di lunedì 21 novembre 2022) Per rendere migliori lecamere degli, soprattutto sul fronte della fedeltà cromatica, basta davvero poco: scatto a 10 bit e salvataggio del file in. C'è chi lo sta già facendo, con successo, ma serve un aiuto da Google per renderla una soluzione mainstream....

DDay.it

Anche gli altria meno di 40 euro . - 47% ASUS TUF Gaming 1660Ti EVO OC Scheda Grafica, 6 GB ...Radeon RX 550 Basso Profilo 4GB GDDR5 sff Computer PC Gaming Video Scheda grafica GPU 128 -...Inizialmente erano quattro imprese, poi aumentate fino a nove:diversi, formule di ... per questo l'azienda, a fine ottobre, ha scelto di sospendere il servizio nelle zone più periferiche ... Colori a 10 bit e HEIC: una marcia in più per le foto su smartphone a costo zero Crunchyroll, la nota piattaforma di streaming dedicata al mondo dell'animazione, ha annunciato un gioco ad 8 bit d'azione dedicato alla propria mascotte, ...Crunchyroll annuncia annunciato l'arrivo di un videogame in 8-bit chiamato Hime’s Quest, che vede come protagonista la propria mascotte Hime.