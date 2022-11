Chi è Attilio Romita? Età | altezza | vita privata e Instagram

... Luca Onestini, con ogni probabilità il 'paziente zero', positivo asintomatico che ha a sua volta passato il virus ai compagni, e poi Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti,Romita, Wilma Goich e,...Non ho nessun tipo di paura": lo ha detto il presidente della Regione Lombardia,Fontana, a margine dell'evento 'Direzione Nord' al Palazzo delle Stelline di Milano, rispondendo agli ha ...Purtroppo al Grande Fratello Vip le misure per il contenimento del Covid non sono bastate, il virus è riuscito a entrare nella Casa più famosa d'Italia, colpendo per primo Luca Onestini, e poi a casca ...Il governatore della Lombardia: «Legittimo cambiare parere, ma è il motivo che mi lascia perplesso. E Calderoli rilancia: «Non so se in questi giorni parla De Luca, Crozza che fa De Luca o un terzo De ...