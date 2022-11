Borsa di Milano oggi 21 novembre 2022

(Di lunedì 21 novembre 2022)– . Avvio di settimana in calo percosì come per il resto delle Borse europee in scia alla debolezza delle Piazze asiatiche frenate dai timori di una nuova stretta in Cina per il Covid. Sul Ftse Mib (-0,8% a 24.474 punti) incide lo stacco della cedola L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::migliore in Europa con le banche, fiacca Leonardodebole con Europa, positiva Unicreditincerta con Europa, ancora giù i diritti Mpsincerta con Europa, positive Eni e Timdi16...

Seduta no per ladi, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, piccolo passo in avanti ...... è in ordine temporale il sesto hub aperto dalla Scuola di Impresa Eni in Italia dopo, Roma, Venezia, Taranto e Metaponto. 21 - 11 - 2022 13:10 Borsa di Milano oggi 21 novembre: Ftse Mib in rosso, c'è lo stacco cedole Piazza Affari si mantiene in calo a fine mattina, in linea con le altre borse europee, preoccupate dalle notizie di un incremento di casi Covid in Cina e dalle possibili conseguenze sull'economia glob ...La seduta continua in calo per Piazza Affari: -0,97% per l'indice Ftse Mib, che viene però da una fase positiva di sette settimane consecutive. Meno netta la discesa a Francoforte (-0,55%), Parigi (-0 ...