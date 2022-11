Bonus doposcuola | arriva il contributo anche per centri e servizi extracomunali

Comune di Pisa

La misura è rivolta alle famiglie che si sono appoggiate a centri estivi o servizi didiversi da quelli attivati dal ...... fino a 73mila euro per poter alleviare i costi sostenuti per i centri estivi o per il. Si tratta di una misura una tantum riservata ai servizi usufruiti dal mese di giugno al mese di ... “Bonus doposcuola”: fino a 300 euro per centri estivi o doposcuola non comunali La misura è rivolta alle famiglie che si sono appoggiate a centri estivi o servizi di doposcuola diversi da quelli attivati dal Comune ...