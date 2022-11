Agenzia ANSA

La Cantina Le Morette dell'Agricola Zenato di Peschiera del Garda, sostiene il progetto 'Diritto all'acqua' in Etiopia ...alla cura in ambito pediatrico il 'Villaggio della Speranza' sil'...L'sta cercando figure ad ogni livello professionale : dagli addetti alla produzione ai magazzinieri, da figure tecniche e ingegneristiche legate alla manutenzione a diversi ruoli tecnico - ... Azienda assume ex Jabil e li licenzia, dovrà reintegrarli - Campania Il gruppo alimentare Amadori ha avviato un percorso di ricerca personale e assunzione per oltre 700 persone da oggi e per i prossimi mesi, su tutti i siti principali della sua filiera integrata: in pa ...In controtendenza, TikTok assume, e vuole raddoppiare il numero di ingegneri in Silicon Valley. La notizia nell’articolo.