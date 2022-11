Asensio | «Rinnovo con il Real Madrid? Ci spero»

(Di lunedì 21 novembre 2022) Le parole di Marcosul suo futuro: «Dopo la Coppa del Mondo prenderemo una decisione, io cerco sempre di dare il massimo» nel corso dell’intervista rilasciata a Marca, Carloha parlato anche del suo futuro. Di seguito le sue parole. FUTURO – «Si dice che io stia facendo cambiare idea al, ma ho sempre cercato di dare il massimo. Chi decide è anche il club, non dipende solo da me. Dopo la Coppa del Mondo prenderemo una decisione.? Ci, sono molto felice aldi esserlo per molti anni ancora». L'articolo proviene da Calcio News 24.

