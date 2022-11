10 tecniche per creare | cambiare e arricchire la tua vita | suggerite da Gary Quinn | life coach delle star

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 21 novembre 2022)non è semplicemente un: è una sorta di «guida spirituale» per i clienti che gli si affidano. E tra questi, vi sonointernazionali – come Roberto Benigni o Nastassja Kinski – e businessman miliardari, che in qualche modo hanno modificato il loro vivere, dopo aver ricevuto i suo consigli. Abbiamo voluto provare anche noi. Ecco com’è andata