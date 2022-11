Torna Storie di Futsal su Sky | Eboli | dalla nascita all’Elite Round | puntata disponibile anche on demand

(Di domenica 20 novembre 2022) Sta per iniziare una settimana diversa da tutte le altre. La settimana in cui la “musichetta della Champions” riecheggerà in Italia, in un palazzetto storico come il PalaJacazzi, teatro delle gesta di quelli che dì lì a breve sarebbero diventati i primi campioni d’Europa Azzurri della storia del calcio a 5, a Caserta nel 2003. Sky Sportin grande stile con le sue “di” e dedicherà la primaproprio al Città di, società organizzatrice dell’Elite, un super evento dal prevedibile sold out, in programma ad Aversa dal 23 al 26 novembre. DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI – Una sorta di “lancio” quello di Sky Sport, un viaggio all’interno del club di Gaetano Di Domenico,fondazione alla scalata nelnazionale, ...

PharmaStar

Avevo sentito le stesseche tutti avevano sentito. Quello che vorrei aver fatto è parlarne a Harvey e dirgli: " Harvey, non puoi fare così ". A dire la verità, ho liquidato tutto come la ...Su Italia 1, stasera 20 novembre 2012,l'ormai consueto appuntamento con " Le Iene presentano: Inside ", l'appendice domenicale dello ...di tutto per non perdere la sua occupazione e ledi ... Torna #afiancodelcoraggio, le storie dei caregiver che sostengono le pazienti con tumore Joseph Blatter spinse per averlo pronto per USA ’94, ma poi un controllo antidoping a sorpresa portò Maradona a chiudere la sua carriera in nazionale.Chiara Nasti è tornata a casa dopo il parto. Ha varcato per la prima volta la porta nella vesti di mamma accompagnata dal compagno Mattia Zaccagni e, ovviamente, dal piccolo Thiago. Entrambi ...