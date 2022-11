Sci alpino oggi | Slalom Levi 2022 | orari 20 novembre | pettorali | programma | tv | streaming

(Di domenica 20 novembre 2022), domenica 20, andrà in scena il secondofemminile di, valido per la Coppa del Mondo-2023 di scifemminile. La gara di ieri ci ha regalato spettacolo e colpi di scena, fino alla vittoria finale di Mikaela Shiffrin che ha preceduto Anna Swenn-Larsson e Petra Vlhova. Il pettorale di partenza per la statunitense, che di certo vorrà provare a bissare il trionfo di ieri sarà il numero 2, preceduta dalla sola Wendy Holdener, quinta nella prima gara. Con il numero 7 partirà la slovacca Petra Vlhova, preceduta dalla tedesca Lena Duerr, che aveva primeggiato nella prima manche di gara-1. Numero 4 per l’austriaca Katharina Liensberger, autrice di un’ottima seconda manche dopo una prima forse troppo prudente e numero 5 per la svedese Anna Swenn Larsson. Ci ...

Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom femminile di Levi , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Dopo l'esordio di questa mattina, si torna sulla Levi Black per il secondo slalom in programma. Appuntamento domani, domenica 20 novembre, a partire dalle ore 10.15 con la prima manche, ...... in particolare per l'allargamento dell'attività professionale dei 2.768 maestri iscritti al collegio : 2.389 per lo, 424 per lo snowboard e 160 per lonordico. Da segnalare che ben 61 ...Grande partenza di stagione per la fuoriclasse dello sci Mikaela Shiffrin, che a Levi in Finlandia ha conquistato il primo slalom della Coppa del del Mondo femminile di sci alpino. La campionessa stat ...La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha finalmente alzato il sipario. Nella prima gara della stagione Mikaela Shiffrin mette subito la firma, trionfando davanti ad Anna Swenn-Larsson e Petra Vlh ...