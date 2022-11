Salvini ha ragione | all’Italia serve Elon Musk

(Di domenica 20 novembre 2022), l’imprenditore americano di origine sudafricana, è non solo l’uomo più ricco del pianeta ma anche l’ultimo rappresentante di quegli “eroi del capitalismo” che hanno dato il tono e la sostanza alla civiltà moderna facendola uscire dalle secche della povertà dei molti e del privilegio dei pochi. Eroi che hanno adempiuto il loro compito non nonostante le contraddizioni del loro essere e comportarsi, ma proprio in virtù di queste: se infatti il capitalismo ha un senso, esso, a mio avviso, più che in una discutibile “ideologia liberista”, lo trova nella sua capacità di adattarsi alle contraddizioni e all’ambiguità della vita stessa, e quindi di creare di continuo, attraverso i suoi “spiriti animali”, le condizioni per il rigenerarsi sotto sempre nuove forme di quell’energia o forza motrice di cui la storia umana ha bisogno per andare ...

La Verità

Lei mi ha dato,/ scossa già dal rigurgito,/ anche a me le budelle,/ mi fecevano veder le .../ che alla nostra età,/ certe cose non si fanno! Ultimi Articoli Padre e madre non li decide...... " La manovra è molto vuota , non c'è niente dentro" per poi aggiungere: "È una 'manovra' ... E ne spiega la: "È una personalità molto importante per noi per parlare al Sud Italia. C'è un ... Il mantra della sinistra antigoverno: Salvini mostro, ha ragione l'Europa Il Presidente della Regione Veneto: Accoglienza per i migranti. Basta con le battaglie di retroguardia su coppie gay e fine vita ...WASHINGTON Elon Musk spazia da Donald Trump a Matteo Salvini, lanciando un controverso referendum lampo su Twitter per decidere se riammettere il tycoon sulla piattaforma e aprendo all'invito del mini ...