Milan | la Francia voleva recuperare Maignan per i Mondiali

Le sue favorite sono quelle classiche ('Brasile, Argentina,e Germania') ma per Arrigo Sacchi il Mondiale che inizia oggi potrebbe riservare qualche sorpresa. L'ex ct intervistato dalla Gazzetta assieme alla Spagna indica il Portogallo e spiega il ...Italia che è stata tentatrice per il prof Rangnick, quando tre anni fa la dirigenza delfece ... di Arnautovic, ma poi hanno fatto seguito 4 sconfitte e solo un pari con la. Ultimo posto ...Il Milan non vede l'ora di riaccogliere Maignan tra i pali: il portiere è sempre più vicino al rientro e ha tagliato anche le sue vacanze.La Coppa del Mondo in programma in Qatar da oggi al 18 dicembre è certamente una delle più attese che si ricordino tanto per motivi fuori dal campo quanto per ...