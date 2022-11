Matteo Salvini ed Elon Musk? Clamoroso | perché la sinistra sta impazzendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022)sta sbaragliando la concorrenza e sta galoppando verso il titolo di nuovo nemico pubblico numero uno dellaamericana. E per osmosi anche europea e italiana. Ha comprato Twitter denunciando le influenze antidemocratiche dei grandi movimenti "woke" che reprimono la libertà di pensiero, ha lanciato un sondaggio per riattivare l'account di Donald Trump, ha invitato gli utenti a votare per i repubblicani alle elezioni di mid term, ha dato degli straccioni agli ucraini (con annesso dietrofront) che non vogliono pagargli il suo servizio Starlink. Ora la ciliegina sulla torta: il flirt social con. Il ministro per le Infrastrutture nelle scorse ore aveva auspicato un impegno in Italia da parte del ceo di Tesla. Imbeccato in proposito a casa sua, cioè su Twitter, ...