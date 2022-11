LIVE Qatar-Ecuador 0-0

RaiNews

Allo stadio Al Bayt la sfida inaugurale dei Mondiali 2022: arbitra Daniele Orsato. Dove vedere il match in tv e ...All'Al Bayt, il primo match dei Mondiali traed Ecuador: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Bayt inizia il Mondiale incon il match tra i padroni di casa e l'Ecuador, in programma alle ore 17.00 ... Oggi al via i Mondiali, alle 17.00 Qatar - Ecuador in diretta streaming - La diretta streaming dal Qatar - La diretta streaming dal Qatar Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Qatar-Ecuador in diretta dal prepartita al risultato finale. Domenica 20 novembre ...È il match tra i padroni di casa del Qatar e l'Ecuador ad aprire la tanto attesa (e discussa) edizione 2022 dei Mondiali di calcio, che hanno preso il via nel pomeriggio di oggi con la sfavillante ...