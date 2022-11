«La Spagna è pioniera della libertà eppure non si schiera a favore degli omosessuali in Qatar»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 novembre 2022) El Mundo intervista il pallanuotista internazionale Victor Gutiérrez. E’ il segretario LGTBI del Partito Socialista Operaio Spagnolo. E’ stato il primo atleta spagnolo a dichiarare la propriatà, nel maggio 2016. Ha chiesto, invano, alla Federazione spagnola di indossare la fascia arcobaleno al Mondiale in. «A otto anni mi chiamavano già frocio. Anche senza sapere cosa fosse, avevo già capito che doveva essere qualcosa da cui dovevo stare alla larga se non volevo essere preso in giro». Racconta la paura. «Lo vivi con paura. Perché non vuoi che gli altri conoscano la tua realtà. Perché possono farti del male. Ho avuto paura di tornare a casa se ero accompagnato dal mio compagno di notte. Ho avuto paura di fare qualche gesto affettuoso in luoghi pubblici. Sperimentiamo questa paura costantemente. E se parliamo di paura in un Paese come ...