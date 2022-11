La Rete scuole Green e la Green Public Procurement | l’accordo di programma

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 20 novembre 2022) Laitaliana, nata qualche anno fa, prende spunto e fa leva sulla riflessione di treromane che facendo leva sulla rinata sensibilità ambientale e attenzione all’ambiente hanno deciso di porre avvio ad un percorso virtuoso. Si tratta del Liceo Orazio, del Liceo Socrate e dell’Istituto Comprensivo L. Fontana. L’idea che fa da substrato a questa scelta nasce dalla constatazione che centinaia diogni giorno pur operando sul fronte della crescita di un’attenzione condivisa allo stato di salute dell’ambiente non riescono a comunicare, meglio, non riuscivano a comunicare tra di loro. Nel comunicato si sottolineava che, tutto quello che fanno (le, per intenderci) su tutto il territorio nazionale rimane in molti casi confinato nelle mura delle ...