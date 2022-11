Kopi Luwak tra i caffè più costosi al mondo ma poco green

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 20 novembre 2022) Life&People.it È tra ipiùal. Fumante, intenso, avvolgente, dolce e dal prezzo vertiginoso. Non è quello comune e tipico dei bar nostrani. Si chiama, e per una sola tazzina originale (in commercio esistono molte imitazioni) si può arrivare a spendere, in media, almeno dieci, quattordici, euro. Si tratta di unparticolare, molto apprezzato dai viaggiatori che, per berlo, si recano fino in Indonesia, sua patria di origine, nonostante, ormai da anni, si possa degustare nelle caffetterie europee più glamour dove viene servito in maniera molto elegante. La sua produzione coinvolge l’industria asiatica delimpegnata nella raccolta degli escrementi dello zibetto, piccolo mammifero notturno onnivoro simile alla mangusta, ...