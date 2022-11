Juventus | scout ai mondiali per Kudus

(Di domenica 20 novembre 2022)dell’Ajax è uno dei giovani che potrebbe interessare maggiormente allaper le prossime sessioni di mercato. Il giocatore verrà valutato durante iMohammedsembra essere entrato di prepotenza nel mirino delle grandi squadre europee. Dopo due anni di anonimato in Eredivisie, il calciatore ex Nordsjaelland sembra essere finalmente arrivato ad una L'articolo

Commenta per primo Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport glidi Milan esaranno presenti in Qatar per Mohammed Kudus , esterno d'attacco dell'Ajax seguita anche Da Borussia Dortmund e Tottenham....del pallone nel campo sotto casa e quel pizzico di 'destino' che ha portato un talent -, ... tanto da contattare subito lae da lì cominciare un'avventura che sembra, e ci si augura, ...