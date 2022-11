Galles | Robert Page | “Non siamo qui per fare numero | vogliamo dimostrare chi siamo”

(Di domenica 20 novembre 2022), Ct del, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro gli Usa: “Con Inghilterra e Stati Uniti è normale che la gente parli di loro come prime due del girone, mettendo poi noi e l’Iran. In Nations League però abbiamo dimostrato di poter competere,nuovi nel torneo e potrebbero esserci alcune sorprese lungo la strada. La cosa positiva è che non c’è pressione su di noi, ci divertiremo, giocheremo e il gruppo sa chequi perché ciguadagnati il diritto di essere qui, perchéuna buona squadra e voglio andare a mostrare al mondo quantobravi”. SportFace.

Commenta per primoPage, ct del, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita d'esordio al Mondiale in Qatar : 'Joe Allen Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo sfruttato tutte le ...Il commissario tecnicoPage si affida ancora al suo uomo più rappresentativo, che da qualche mese gioca proprio in Mls con il Los Angeles Fc. Da quello spareggio però ilnon ha più ...