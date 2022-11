(Di domenica 20 novembre 2022) L'assicurazione sulla vita del governosta tutta in un'opposizione mai così debole e frastagliata. Almeno fino ad oggi. Perché la cosiddetta «questione» ha per lavolta portato sullo stesso lato della barricata leader e forze politiche diversissimi tra loro. Il «ras» della Campania Vincenzo Deguida la rivolta contro la riforma delle autonomie regionali così come tracciata dal ministro Roberto Calderoli. La neo presidente di Azione Marasegue il governatore su questa strada e arriva a definire una «provocazione» labozza della riforma. E poi c'è lui, Giuseppe, che ieri ha ribadito i toni barricaderi contro la stretta sul reddito di cittadinanza che il governo inserirà nella manovra di bilancio e che al Sud ha già ...

Il Tempo

I firmatari: Nicola Bono, Domenico Nania, Alfonso Amaturo, Alessandro Arancio, Nadia Barattucci,Bellotti, Mario Biral, Corrado Cammisuli, Maria Teresa, Piero Daglia, Vittorio Delogu, ..."Immaginano - ha detto De- di avviare un percorso di nuova autonomia differenziata nelle ... Poi è arrivato il1, con un ministro come Calderoli che lo dava già per fatto (con un ministro ... Conte, De Luca e Carfagna. Il partitone meridionale prima grana per Meloni L’assicurazione sulla vita del governo Meloni sta tutta in un’opposizione mai così debole e frastagliata. Almeno fino ad oggi.Roberto Calderoli sfida Vincenzo De Luca. Il ministro degli Affari regionali butta nel cestino, come richiesto dal presidente della Campania, la sua bozza di disegno di legge per ...