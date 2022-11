Bonaccini | “Non resteremo paralizzati sotto colpi destra e opposizioni che cercano di dilaniarci”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) (Agenzia Vista) Campogalliano 20 novembre 2022 “La cosa che mi preoccupa di più è lo smarrimento della nostra gente. Dalla sconfitta sono passati meno di due mesi, da una batosta simile non ci si riprende in poche settimane. Sarebbe illusorio pretendelo e ipocrita prometterlo. Sentire evocare lo scioglimento del Pd e mettere in discussione le ragioni per cui siamo nati e siamo stati fondati, misce nel profondo. Non accetto che noi si restidi questache governa e delle altreche stanno tentando di. Non mi sta bene, lo dico per noi e per la nostra storia”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Emilia – Romagna Stefanoannunciando la sua candidatura a Segretario del Partito ...