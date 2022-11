Zlatan Ibrahimovic conduttore per un giorno | il campione a “Striscia la Notizia”

(Di sabato 19 novembre 2022) Da calciatore asarà dietro il bancone dilaper una puntata d’eccezione, quella di lunedì 21 novembre. Ildel Milan sarà per una sera al “centro dell’attacco” del tg satirico di Antonio Ricci, con ai lati Sergio Friscia e Roberto Lipari. Anche se solo per una sera, Antonio Ricci punta su un volto che ha già funzionato come co-. A Sanremo 2021, l’attaccante era salito sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus piacendo al pubblico. Vedremo come andrà il tentativo al tg satirico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Di chi si tratta Diche siederà per la prima volta in assoluto dietro il bancone del longevo programma Mediaset. Il calciatore del Milan arriverà lunedì 21 novembre e sarà un ...Commenta per primo Da attaccante a... conduttore. Per una seratacambierà il suo ruolo e sarà guida d'eccezione dietro al bancone di Striscia la Notizia. Quando Lunedì 21 novembre, ore 20.35 su Canale 5, quando il campione del Milan sarà ospite ...Una nuova esperienza televisiva dopo Sanremo per il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic. In attesa di tornare in campo dopo l’infortunio subito ...I conduttori del tg satirico diventano tre: ecco chi ci sarà con Roberto Lipari e Sergio Friscia Sta per arrivare una grande novità a Striscia la notizia ...