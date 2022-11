Uomini e Donne | ex corteggiatrice finisce in un servizio di Striscia la Notizia e sbotta sui social | ecco cosa è successo

Leggi su isaechia

(Di sabato 19 novembre 2022) Ieri alaè andata in onda la consueta rubrica ‘Ininfluencer’, in cui vengono mostrati una carrellata di errori grammaticali e di strafalcioni da parte di influencer (QUI il video). E tra di esse, ieri, c’era anche l’exdiMartina Grado, attualmente fidanzata con l’ex tronista Giacomo Czerny. La Grado dopo essersi vista in tv hato sui: Ho appena saputo di essere finita sulaper aver detto in una storia ‘supanCe’ così come si scrive e non con la sua pronuncia. Storpio mille parole in modo ironico dal 95 (chi mi segue lo sa, il piede lo chiamo piedo per citarvi un esempio). Far passare dell’ironia per ignoranza mi sembra eccessivo, così come eccessivo è sto ...