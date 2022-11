Superbonus | ' Per sblocco crediti sconto in 10 rate annuali'

Leggi su lopinionista

(Di sabato 19 novembre 2022) ROMA - Per idi imposta non utilizzati arriva la possibilità di fruirli in '10di pari importo'. Lo prevede il decreto aiuti quater pubblicato in Gazzetta. Il provvedimento contiene tra l'altro la proroga fino a fine anno deidi imposta per le imprese energivore, la proroga fino al 31 dicembre dellobenzina, la possibilità per le ...