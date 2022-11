(Di sabato 19 novembre 2022) Piovono le polemiche suidi calcio 2022 in. Siamo alla vigilia della prima partita, che si disputerà domenica 20 novembre alle 19 ora locale (le 17 in Italia), ma si moltiplicano le polemiche sulledeie dei lavoratori nel paese che ospita la competizione. L’inchiesta “2022, idello” condotta dal giornalista e scrittore Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, ha denunciato le drammatiche condizioni di lavoro e la morte di migliaia di persone durante la fase di preparazione a questo grande evento, da quando cioè la Fifa ha deciso di affidare al Paese arabo l’organizzazione del campionato mondiale di calcio. Secondo i dati pubblicati dall’Autorità per la pianificazione ...

BergamoNews.it

...dalle due società sanzionate nel novembre dello scorso anno dall'Antitrust per duedel ... suscettibile dieconomico da parte del soggetto che la ottiene', ha ritenuto infondata ...... sanzionate nel novembre dello scorso anno dall'Antitrust per duedel Codice del Consumo,... suscettibile dieconomico da parte del soggetto che la ottiene", ha ritenuto ... Sfruttamento e violazioni dei diritti umani: i lati oscuri dei mondiali in Qatar Multa da 10 milioni di euro confermata per Google; annullata, invece, quella di pari ammontare inflitta ad Apple. Con due sentenze il Tar del Lazio ha deciso i ricorsi amministrativi proposti dalle du ...Perciò i dieci operai della società straniera sono stati posti alle dirette dipendenze dell'impresa per la quale lavoravano in sub-subappalto con immediata sospensione dell’attività imprenditoriale ...