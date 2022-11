Serie D | la prima perde in casa con l' ultima | i tifosi accusano di combine | indagine Figc

(Di sabato 19 novembre 2022) Inizialmente la partita era balzata agli onori (o disonori) delle cronache per la rissa a fine gara trae giocatori dell'Union Clodiense, la capolista incontrastata del Girone C diD (22 ...

Sky Tg24

Dopo una prima parte di stagione anonima, il Gallo in tournée ha l'occasione per riscattarsi. Ne va anche del suo futuro in giallorosso ...Sono in realtà tre i momenti creati per i Mondiali dall'artistic director Anghela Alo per Balich Wonder Studio. L'obiettivo è mostrare il paese in una cerimonia che sarà molto più olimpica del solito ...