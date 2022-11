Reddito di cittadinanza | spunta il limite d’età

(Di sabato 19 novembre 2022) L’esecutivo è al lavoro per riformare ildie ridurre le risorse investite nello strumento di sostegno Il nuovo governo italiano conseguente all’elezione del nuovo parlamento dello scorso 25 settembre è al lavoro sulla legge di bilancio. Si tratta della manovra che distribuirà le risorse possibili e disponibili nelle casse statali per il L'articolo proviene da Consumatore.com.

Altreconomia

'Un Paese che volta le spalle alle difficolta' di lavoratori e famiglie, taglia ildia donne e uomini over 50 e 60 che faticano a trovare un impiego e a persone che gia' ...... vedrà dunque confermato il taglio di due punti del cuneo fiscale per un costo di circa 3,5 miliardi di euro e punterà a estenderlo analizzando i potenziali risparmi deldi. L'... I requisiti del Reddito di cittadinanza discriminano (anche) i rifugiati: il caso di Bergamo VENEZIA (ITALPRESS) – “Sulla manovra sono contento perchè la stragrande maggioranza delle risorse andrà per le bollette, imprese e ...Ancora, è previsto lo stralcio o l' importo ridotto per le cartelle sotto i 1000 euro. Il reddito di cittadinanza verrà riformulato. Si pensa a un percorso di erogazione dell'aiuto a tempo determinato ...