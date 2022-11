Porsche Design Chronograph 1 per 911 Dakar e 911 Dakar Rally Design Edition

(Di sabato 19 novembre 2022) Arriva1 per la nuova per 911. Disponibile in esclusiva per gli acquirenti di queste straordinarie vetture sportive,presenta il nuovo1 " ...

ArrivaChronograph 1 per la nuova per 911 Dakar . Disponibile in esclusiva per gli acquirenti di queste straordinarie vetture sportive,presenta il nuovo Chronograph 1 " 911 ...Insomma, perfetto mix di lusso, tecnologia,e funzionalità, tipica auto da supereroe. ... Nella saga, composta da 4 film, porta il nome di Herbie e monta un motore1.6 da 90 cavalli. Il ...Omaggio alla prima vittoria nel rally della Casa tedesca, datata 1984. Dotazioni off-road e 480 Cv per sfrecciare fino a 170 orari nel deserto. Costa 230.990 euro ...Ecco le novità della kermesse californiana, dalle Porsche 911 Dakar e 911 T al ritorno della 500 elettrica sul mercato statunitense con Fiat quale marchio di lusso italiano, annunciato dall'ad Olivier ...