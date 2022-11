Morto Nico Fidenco | il genio che conquisto Hollywood e scrisse il primo tormentone

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) Èquesta notte a Roma, all'età di 89 anni, il cantautore e compositore. La notizia è stata confermata all'agenzia Adnkronos dalla moglie Annamaria e dalla figlia Guendalina., all'anagrafe DomeColarossi, era nato a Roma il 24 gennaio 1933 e raggiunse il successo negli anni '60, con brani tratti da colonne sonore,fra tutti What a Sky (in italiano 'Su nel cielo'), dal film di Francesco Maselli I delfini, ma soprattutto con la canzone Legata a un granello di sabbia, considerata ilestivo della storia della musica italiana. Nel 1960 era già nella scuderia della Rca Italiana a Roma, dove era stato presentato da Franco Migliacci, soprattutto come autore. Ma il direttore artistico Enzo Micocci giudicò ...