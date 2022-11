Milan | Piscedda | “Napoli distante | prima parte della stagione eccezionale”

Milan News

... qui, dopo un anno sotto età nella formazione Under 15 ed essere tra i convocati di mister, viene acquistato dalnel 2018/19 dove resta per due stagioni. Passa alla Lucchese nel 2020/... TMW - Piscedda sullo scudetto: "Milan Il 'problema' è che il cammino del Napoli è eccezionale" Nel corso diTMW News, Massimo Piscedda ha analizzato vari temi legati alla corsa scudetto: "Il Napoli - ha detto l'ex calciatore laziale - è per ora irraggiungibile.L'ex difensore biancoceleste ha fatto il punto sulla prima parte di stagione della Lazio e sulla situazione legata a Luis Alberto ...